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        Mardin'de yaralı bulunan kirpi tedavi altına alındı

        Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı kirpi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:03
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        Mardin'de yaralı bulunan kirpi tedavi altına alındı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı kirpi tedavi altına alındı.

        Vatandaşlar, Bağlar Mahallesi'ndeki TOKİ konutları civarında yaralı bir kirpi buldu.

        Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen kirpi, buradaki ilk müdahalenin ardından Midyat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

        Kirpi, daha sonra bakımı ve rehabilite edilmesi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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