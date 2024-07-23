Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Temmuz'da "narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele" kapsamında çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 31 gram skunk, 86 gram esrar, 9 sentetik ecza ve 7 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 11 bin 630 paket sigara, 19 kilogram pipo tütünü, 563 litre içki, 439 emtia, 6 cep telefonu ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı.
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