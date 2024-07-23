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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:34
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ş.K'nin kullandığı 33 VZ 332 plakalı otomobil, Midyat-Batman kara yolunun 4. kilometresinde Ş.G. yönetimindeki 72 ABS 742 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki S.K. (30), H.K. (38) ve Ş.K. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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