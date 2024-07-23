Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ş.K'nin kullandığı 33 VZ 332 plakalı otomobil, Midyat-Batman kara yolunun 4. kilometresinde Ş.G. yönetimindeki 72 ABS 742 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki S.K. (30), H.K. (38) ve Ş.K. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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