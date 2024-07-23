Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Vali Ozan Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş'ye (30) çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.Ş, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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