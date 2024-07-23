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        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:04
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        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Vali Ozan Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş'ye (30) çarptı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan H.Ş, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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