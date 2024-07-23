Mardin'de elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Ülker Mahallesi'ndeki evlerinde Meryem M'nin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine bölge 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Meryem M. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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