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        Mardin'de solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:32
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        Mardin'de solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan Seher Tokay'ın ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

        Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen Tokay, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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