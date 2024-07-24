Mardin'de solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan Seher Tokay'ın ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

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