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        Mardin'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları

        Mardin'de Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:53
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        Mardin'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları
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        Mardin'de Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin mesajında, basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

        Görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basında görevli gazetecilerin her zaman büyük bir özveriyle ve duyarlılıkla çalıştığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler başarılı işler sergilemiş, önemli konularda toplumsal farkındalık oluşturmuş ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olmuştur. Böylesine önemli bir vazifeyi yerine getirmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışan, yerelden ulusala, tüm kıymetli basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

        İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz da mesajında gazetecilerin toplumu haber alma ve yayma özgürlüğüne kavuşturduğunu belirtti.

        Yavuz, mesajında, "Yerelden ulusala tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar; sağlık, başarı ve esenlikler dilerim." ifadesine yer verdi.

        Yeşilay Mardin İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Gülbahar Mavidemir ise gazeteciliğin meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararı gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran değerli bir meslek olduğunu ifade ederek, bu mesleği sürdüren basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"ı kutladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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