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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:36
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında, kamu yararını gözeterek büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerin bayramını kutladı.

        Akkoyun, "Kadim şehrimiz Mardin'imizin tanıtımı ve gelişimine katkı yapan gazeteciler başta olmak üzere doğru ve tarafsız habercilik için emek veren tüm gazetecilerin '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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