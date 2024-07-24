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        Mardin'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:26
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        Mardin'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 motosiklet, Ensar Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Halil İbrahim Ö. (26) ile Soner T. (26) ve diğer motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Halil İbrahim Ö. ile Soner T, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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