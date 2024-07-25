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        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:17
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        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada H.Ş.A. (65), A.A. (50) ve A.Ö. (65) silahla vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler H.Ş.A. ve A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı A.Ö, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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