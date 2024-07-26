Mardin'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi

Ayrıca, 141 motosiklet ve 302 otomobil olmak üzere toplam 443 araç denetlendi. 8 araç trafikten men edilirken 132 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki belirlenen noktalarda gerçekleştirilen uygulamada toplam 447 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde 27 ekip ve 62 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

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