Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Mardin'deİsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada katılımcılar adına konuşan Yahya Turan, Gazze'de daha önce görülmemiş bir zulüm yaşandığını ve İsrail'in her gün çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda sivili katlettiğini söyledi.