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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Mardin'deİsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:52
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Mardin'deİsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada katılımcılar adına konuşan Yahya Turan, Gazze'de daha önce görülmemiş bir zulüm yaşandığını ve İsrail'in her gün çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda sivili katlettiğini söyledi.

        Turan, "Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, sürüldüler, göçe zorlandılar, zorla yerlerinden edildiler, açlıkla, susuzlukla sınandılar, öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler." dedi.

        Turan, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

        Daha sonra katılımcılar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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