Midyat Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık desteği
Midyat Beledeyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan gençlere üniversite tercihlerini yaparken danışmanlık hizmeti sağlıyor.
Midyat Beledeyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan gençlere üniversite tercihlerini yaparken danışmanlık hizmeti sağlıyor.
Midyat Belediyesi ile Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), bünyesindeki uzmanlar eşliğinde, tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.
Tercih dönemi boyunca Millet Bahçesi'nde uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde gençlerin, üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanacak.
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