Midyat Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık desteği

Tercih dönemi boyunca Millet Bahçesi'nde uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde gençlerin, üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanacak.

Midyat Belediyesi ile Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), bünyesindeki uzmanlar eşliğinde, tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.