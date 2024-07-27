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        Mardin'de düşen asansördeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:08
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        Mardin'de düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
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        Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü 4. kattan zemine düştü.

        Asansörde bulunan Zahir Ç. (32), Selma Ü. (40) ve Zelal Ü. (12) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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