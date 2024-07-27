Mardin'de düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü 4. kattan zemine düştü.
Asansörde bulunan Zahir Ç. (32), Selma Ü. (40) ve Zelal Ü. (12) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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