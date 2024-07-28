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        Mardin'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:57
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        Mardin'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Yeşilli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğüne ait 47 AB 177 plakalı pikap ile 2 EXZ 864 yabancı plakalı otomobil, Yeşilli kavşağında çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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