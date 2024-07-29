Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 08:15 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kırsal Konur ve Meşeli mahallelerinde çıkan arazi yangının Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.

        Söz konusu bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Resmi makamlar haricindeki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Olayla ilgili olarak yetkili makamlarca soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de orman yangını, kontrol altına alındı (2)
        Mardin'de orman yangını, kontrol altına alındı (2)
        Mardin'de orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Mardin'de orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Mardin'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
        4'üncü kattan düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
        4'üncü kattan düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
        'Boncuklu Tarla'da bulunan 'piercing'ler, yaş ve cinsiyetle objelerin dağıl...
        'Boncuklu Tarla'da bulunan 'piercing'ler, yaş ve cinsiyetle objelerin dağıl...