Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Söz konusu bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Resmi makamlar haricindeki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Olayla ilgili olarak yetkili makamlarca soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kırsal Konur ve Meşeli mahallelerinde çıkan arazi yangının Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.

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