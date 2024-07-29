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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:10
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 22-28 Temmuz'da çalışma yapıldı.

        Çalışmada, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 36 zanlı tutuklandı.

        Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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