Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kırsal Ayaz Mahallesi'nde 25 Temmuz'da iki aile arasında çıkan, H.Ş.A. (65) ve A.A'nın (50) hayatını kaybettiği, A.Ö'nün (65) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 9 tutuklama
        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 9 tutuklama
        Mardin'de saman yangınında 25 dönümlük fıstık bahçesi zarar gördü
        Mardin'de saman yangınında 25 dönümlük fıstık bahçesi zarar gördü
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'e yeni atanan Vali yardımcıları ve kay...
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'e yeni atanan Vali yardımcıları ve kay...
        Mahalleye bohçacı gibi gelip, girdikleri evden para ve altınları çaldılar
        Mahalleye bohçacı gibi gelip, girdikleri evden para ve altınları çaldılar
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı
        "Emekliler Yılı"nda medeniyetler şehri Mardin'de tarihle buluştular
        "Emekliler Yılı"nda medeniyetler şehri Mardin'de tarihle buluştular