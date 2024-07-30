Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kırsal Ayaz Mahallesi'nde 25 Temmuz'da iki aile arasında çıkan, H.Ş.A. (65) ve A.A'nın (50) hayatını kaybettiği, A.Ö'nün (65) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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