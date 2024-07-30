Mardin'de kamyon ile otomobil çarpıştı, 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
İpekyolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Irak uyruklu A.A. (12), A.A. (9), A.A. (6) ve P.A. (36) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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