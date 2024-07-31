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        Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 23:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:55
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        Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Mor Yakup Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Tajdin K. (60), Hüseyin N. (71), Necmettin O. (62) ve Hayrettin N. (60) kesici ve delici alet ile sert cisim darbesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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