Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikram

Mardin'de, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bir hayırseverin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Işık'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde kurslara katılan öğrencilere, derneğin Türkiye'de ve dünyada yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamındaki ziyaretlerde, yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye kek ve meyve suyu ikram edildi.