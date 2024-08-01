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        Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikram

        Mardin'de, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:40
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        Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikram
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        Mardin'de, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

        Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bir hayırseverin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ziyaret edildi.

        İlçe Müftüsü Abdullah Işık'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde kurslara katılan öğrencilere, derneğin Türkiye'de ve dünyada yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

        Etkinlik kapsamındaki ziyaretlerde, yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye kek ve meyve suyu ikram edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Şehmus Arı, Türk Kızılay'ın çok önemli bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmayla çocuklara küçük yaşta iyilik ve yardımlaşma bilincinin aşılandığını ifade etti.

        Arı, çalışmalarının devam edebilmesi için özellikle hayırseverlerin desteğini beklediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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