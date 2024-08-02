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        Bel ve kasık damarlarında anevrizma tespit edilen hastaya kapalı yöntemle tedavi

        Mardin'de bel ve kasık bölgesindeki damarlarda anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) tespit edilen 74 yaşındaki hasta kapalı yöntemle tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:05
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        Bel ve kasık damarlarında anevrizma tespit edilen hastaya kapalı yöntemle tedavi
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        Mardin'de bel ve kasık bölgesindeki damarlarda anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) tespit edilen 74 yaşındaki hasta kapalı yöntemle tedavi edildi.

        Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mehmet Selim Aslan, karın ağrısı, yürüme güçlüğü gibi şikayetlerle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Kardiyoloji polikliniğinde yapılan tetkiklerde Aslan'ın belindeki damarda 7,8 santimetre, kasık damarında 4,5 santimetre, bacak damarında ise 1,4 santimetre ardışık anevrizma tespit edildi.

        Anevrizma keseleri içinde kan pıhtısı oluşması nedeniyle tedavi edilmediği takdirde akut bacak damarı tıkanıklığı veya anevrizma rüptürü (kan damarında oluşan şişkinliğin yırtılması, kanaması) meydana gelebilecek hastanın kapalı yöntemle tedavisine karar verildi.

        Hastanede, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Serhat Günlü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. D. Orhan Tarhan ve Uzman Doktor Mehmet Ali Turgut tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonla hastanın genişleyen damarlarına stent takıldı.

        Başarılı geçen işlemin ardından hasta servise alındı.

        Mehmet Selim Aslan, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarımız gerçekten çok başarılı. Beni ölümden kurtardılar. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Bu müdahaleye ilk kez hastanemizde yaptık"

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Enes Çelik, AA muhabirine, hastanın sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Çelik, şöyle dedi:

        "Hastaya bölgede ilk kez uygulanan bir yöntemle müdahale edildi. Tıp fakültesi ile afiliye (kurumlar arası iş birliği) olan hastanemizde bölgede yapılmayan işlemleri de yaparak hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hastalarımızın Mardin dışına sevk oranını da azaltarak yaşadıkları illerde tedavi olmalarına gayret gösteriyoruz."

        Dr. Öğr. Üyesi Serhat Günlü de hastaya uyguladıkları tetkiklerde bel ve kasık bölgesinden bacaklara doğru ilerleyen "dev anevrizma" tespit ettiklerini belirtti.

        Günlü, şunları söyledi:

        "Damarların içinde pıhtı olması, bacağın kesilmesine neden olabilirdi. Ayrıca geniş dev anevrizmalar yırtılıp hastanın hayatını tehlikeye atabilirdi. Bu nedenle acil müdahale kararı verdik. Hastamızın girişimsel yöntemle tedavisini yaptık. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleri ile artık bölgemizden gelen hastalara da bu tür tedavi yöntemlerini uygulamaya başladık. Hastamız gayet iyi, bugün de kendisini taburcu edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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