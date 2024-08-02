Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
İlhami V'ye (42), Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda İlhami V. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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