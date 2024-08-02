Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlhami V'ye (42), Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.

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