Mardin'de yorgun mermi isabet eden 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde, eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesinde, eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Kırsal Böğrek Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobilde bulunan 5 yaşındaki Ozan A'nın eline yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Derik Devlet Hastanesine götürüldü.
Çocuğun tedavisi sürüyor.
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