Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda dün, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan İlhami V. (42), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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