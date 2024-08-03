Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda dün, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan İlhami V. (42), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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