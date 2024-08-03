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        Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:11
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        Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda dün, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan İlhami V. (42), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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