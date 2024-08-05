Mardin'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli timler tarafından ilçenin farklı noktalarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı il genelinde operasyonlar ve denetimler sürüyor.

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