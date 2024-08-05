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        Mardin'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:52
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        Mardin'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı il genelinde operasyonlar ve denetimler sürüyor.

        Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli timler tarafından ilçenin farklı noktalarında denetim yapıldı.

        Denetimlerde, şüpheli 4 kişinin üzerinde yapılan aramada toplam 58,08 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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