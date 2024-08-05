Mardin Vali Yardımcılığına atanan Büşra Uçar Koyun gazetecilerle görüştü
Mardin Vali Yardımcılığına atanan Büşra Uçar Koyun gazetecilerle bir araya geldi.
Mardin Vali Yardımcılığına atanan Büşra Uçar Koyun gazetecilerle bir araya geldi.
Kentte görev yapan gazeteciler Vali Yardımcısı Koyun'u makamında ziyaret etti.
Koyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilde görev yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.
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