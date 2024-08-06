Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 2'si firari hükümlü toplam 50 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınanlardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Mardin Vali Yardımcılığına atanan Büşra Uçar Koyun gazetecilerle görüştü
        Mardin Vali Yardımcılığına atanan Büşra Uçar Koyun gazetecilerle görüştü
        Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kon...
        Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kon...
        Mardin'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Mardin'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri ş...
        Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri ş...
        Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamın...
        Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamın...