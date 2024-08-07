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        Vali Akkoyun Mardin OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı

        Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:01
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        Vali Akkoyun Mardin OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı
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        Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, Yönetim Kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, Mardin Organize Sanayi Bölgesinin tam dolu faaliyet gösterdiğini belirtti.

        2. OSB'de ise her geçen gün üretime yönelik yeni tesislerin faaliyete girdiğini ve tesis kurmak isteyen girişimcilerin ön talep yoğunluğunun devam ettiğini ifade eden Akkoyun, "İlimizde üretim ve istihdama yönelik sanayicilerimizin, üreticilerimizin ve girişimcilerimizin attığı her adımı destekliyoruz. Üreticilerimizin çok büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını görüyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan huzur ve güven ortamı ile Mardin'imizde de yatırımlar artıyor." dedi

        Akkoyun, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren çivi, tel ve gıda fabrikalarını ziyaret etti.

        Vali Akkoyun, Mardin'in istihdam ve üretimine büyük katkı sağlayan OSB'deki çalışmalar hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan ile fabrika yöneticilerinden bilgi aldı.

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