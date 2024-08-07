Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Yaşananları amirine bildiren sürücü, daha sonra güzergahından ayrılarak bayılan yolcuyu Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi.

Cangi ve vatandaşlar tarafından yolcuya ilk müdahale araç içerisinde yapıldı.

Yoluna bir süre daha devam eden Cangi, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde durakta diğer yolcuların uyarması üzerine yolculardan birinin fenalaştığını fark etti.

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