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        Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Mardin'de halk otobüsü şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:29
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        Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Mardin'de halk otobüsü şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Ömerli ile Artuklu ilçeleri arasında yolcu taşıyan İzzettin Cangi'nin kullandığı halk otobüsüne, Ömerli ilçesinde yolcular bindi.

        Yoluna bir süre daha devam eden Cangi, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde durakta diğer yolcuların uyarması üzerine yolculardan birinin fenalaştığını fark etti.

        Cangi ve vatandaşlar tarafından yolcuya ilk müdahale araç içerisinde yapıldı.

        Yaşananları amirine bildiren sürücü, daha sonra güzergahından ayrılarak bayılan yolcuyu Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi.

        Hastane önünde 112 Acil Sağlık ekiplerince acil servise götürülen yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otobüste yaşananlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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