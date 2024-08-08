Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor'da transfer çalışmaları sürüyor.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sağır, 24 yaşındaki kaleci Azat Kuçkar ve 27 yaşındaki sağbek Savaş Polat ile sözleşme imzalandı.
Erzurum'daki kamp merkezinde düzenlenen imza törenine takımın Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de katıldı.
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