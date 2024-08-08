Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sağır, 24 yaşındaki kaleci Azat Kuç­kar ve 27 yaşındaki sağbek Savaş Polat ile sözleşme imzalandı.

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