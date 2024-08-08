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        Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:01
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        Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sağır, 24 yaşındaki kaleci Azat Kuç­kar ve 27 yaşındaki sağbek Savaş Polat ile sözleşme imzalandı.

        Erzurum'daki kamp merkezinde düzenlenen imza törenine takımın Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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