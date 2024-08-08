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        Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinin belediye başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:58
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        Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinin belediye başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

        İpek, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

        İpek, şunları kaydetti:

        "Bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum."

        DEM Parti Genel Merkezinden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

        Açıklamada, "Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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