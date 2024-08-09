Aile Sağılığı Merkezleri vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyor

Mardin'de Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), her yaştan hastaya hizmet vererek hem hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 309 aile hekiminin görev yaptığı, 102 aile sağlığı merkezi koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli bir görev yürütüyor.

Bebeklerin doğumundan itibaren takibe alınarak gerekli aşı ve taramaların yapıldığı ASM'lerde, aynı zamanda kronik hastaların takibi ve kanser taramaları da gerçekleştiriliyor.

Hem hastalara baktıklarını hem de sağlıklı bireylerin taramalarını yaptıklarını kaydeden Bakan, "Gebe, lohusa ve bebek izlemi, bebek ve yetişkin aşılama, kronik hasta takibi ve belli bir yaş grubuna kanser taraması uygulamaya çalışıyoruz. Biz A sınıfı bir ASM'yiz. Vatandaşlarımızı burada birçok hizmet alabiliyorlar." dedi.

Bakan, vatandaşlara kanser teşhisi, tedavisi, taraması ve diğer önceliklerin belirlenmesi için yapılan işlemlerde yardımcı olduklarını belirterek, hastaların gerekli yönlendirmelerini yaptıklarını ve önlemleri almaya çalıştıklarını aktardı.

Özellikle kanser taramalarında erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Bakan, şöyle konuştu:

"Kolon, serviks ve meme kanserlerinin taramasını yapıyoruz. Buradaki amaç erken tanı ve koruyucu hekimlik yapabilmek. Meme kanseri için 40-69 yaş arasındaki hastalara 2 yılda bir mamografi yapıyoruz. Aynı zamanda kendilerine meme muayenesi yapmayı öğretiyoruz. Yılda bir kez bir hekim olarak hastalarıma yapmaya çalışıyorum. Kolon kanseri taraması için gaitada gizli kan bakıyoruz. Bir de serviks kanseri taramamız var. O da 30 yaşından sonra 5 yılda bir yapıyoruz. Aldığımız örnekleri sonuca gönderiyoruz. Sonuca göre hastalarımıza bilgi veriyoruz. Pozitif sonuçlarla karşılaşınca onları da bir üst basamağa gönderiyoruz. Bu şekilde hastalarımızı erken dönemde teşhis ve tanı için yönlendiriyoruz. Belli bir yaş aralığındaki hastalarımızı arıyoruz ve tarama yapıyoruz. Bunları yapmaya başladığımızda vatandaşlarımız da birbirinden duyup gelmeye başladı. Bu bilince ulaşılması bizleri de mutlu ediyor. Amacımız öncelikle koruyucu hekimlik, sonrasında da erken tanı ve tedavi içinde bir üst basamağa sevk etmek."