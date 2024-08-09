Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Aile Sağılığı Merkezleri vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyor

        Mardin'de Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), her yaştan hastaya hizmet vererek hem hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile Sağılığı Merkezleri vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), her yaştan hastaya hizmet vererek hem hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 309 aile hekiminin görev yaptığı, 102 aile sağlığı merkezi koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli bir görev yürütüyor.

        Bebeklerin doğumundan itibaren takibe alınarak gerekli aşı ve taramaların yapıldığı ASM'lerde, aynı zamanda kronik hastaların takibi ve kanser taramaları da gerçekleştiriliyor.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Sevgi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Dilan Çalık Bakan, ASM'lerin sadece hastaların tedavi edildiği bir yer olmadığını, aynı zamanda erken tanı için de taramaların yapıldığı birinci basamak sağlık kuruluşları olduğunu söyledi.

        Hem hastalara baktıklarını hem de sağlıklı bireylerin taramalarını yaptıklarını kaydeden Bakan, "Gebe, lohusa ve bebek izlemi, bebek ve yetişkin aşılama, kronik hasta takibi ve belli bir yaş grubuna kanser taraması uygulamaya çalışıyoruz. Biz A sınıfı bir ASM'yiz. Vatandaşlarımızı burada birçok hizmet alabiliyorlar." dedi.

        Bakan, vatandaşlara kanser teşhisi, tedavisi, taraması ve diğer önceliklerin belirlenmesi için yapılan işlemlerde yardımcı olduklarını belirterek, hastaların gerekli yönlendirmelerini yaptıklarını ve önlemleri almaya çalıştıklarını aktardı.

        Özellikle kanser taramalarında erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Bakan, şöyle konuştu:

        "Kolon, serviks ve meme kanserlerinin taramasını yapıyoruz. Buradaki amaç erken tanı ve koruyucu hekimlik yapabilmek. Meme kanseri için 40-69 yaş arasındaki hastalara 2 yılda bir mamografi yapıyoruz. Aynı zamanda kendilerine meme muayenesi yapmayı öğretiyoruz. Yılda bir kez bir hekim olarak hastalarıma yapmaya çalışıyorum. Kolon kanseri taraması için gaitada gizli kan bakıyoruz. Bir de serviks kanseri taramamız var. O da 30 yaşından sonra 5 yılda bir yapıyoruz. Aldığımız örnekleri sonuca gönderiyoruz. Sonuca göre hastalarımıza bilgi veriyoruz. Pozitif sonuçlarla karşılaşınca onları da bir üst basamağa gönderiyoruz. Bu şekilde hastalarımızı erken dönemde teşhis ve tanı için yönlendiriyoruz. Belli bir yaş aralığındaki hastalarımızı arıyoruz ve tarama yapıyoruz. Bunları yapmaya başladığımızda vatandaşlarımız da birbirinden duyup gelmeye başladı. Bu bilince ulaşılması bizleri de mutlu ediyor. Amacımız öncelikle koruyucu hekimlik, sonrasında da erken tanı ve tedavi içinde bir üst basamağa sevk etmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek

        Benzer Haberler

        Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
        Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
        AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Uncu görevine başladı
        AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Uncu görevine başladı
        DEM Parti'li Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti
        DEM Parti'li Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti
        Mardin 1969 Spor'dan 3 yeni transfer
        Mardin 1969 Spor'dan 3 yeni transfer
        Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
        Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi