Mardin'de iki tırın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.
Mardin-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde A.Ö. (24) ve F.S. (32) idaresindeki plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.
Kazada iki sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler kentteki hastanelere kaldırıldı.
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