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        Mardin'de iki tırın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:44
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        Mardin'de iki tırın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

        Mardin-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde A.Ö. (24) ve F.S. (32) idaresindeki plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.

        Kazada iki sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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