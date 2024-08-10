Mardin'de lise öğrencisi yolda bulduğu altın bilekliği polise teslim etti

Ayrıca, Akbaş, lise öğrencisi Hamo'ya çeyrek altın hediye etti.

Polis merkezinde altın bilekliğini teslim alan Akbaş, Hamza Hamo ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri değeri yaklaşık 230 bin lira olan altın bilekliğin sahibinin Merve Akbaş olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, lise 9. sınıf öğrencisi Hamza Hamo, yerde altın bileklik buldu.

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