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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayında 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:41
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayında 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 64 bin 32, dış hat yolcu trafiği ise 183 olmak üzere toplamda 64 bin 215 oldu.

        Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 374, dış hatlarda 2 olmak üzere 376 olarak kayıtlara geçti.

        Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de temmuz ayında toplam 646 ton oldu.

        Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise yolcu trafiği 454 bin 696, uçak trafiği 2 bin 798, yük trafiği ise 4 bin 250 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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