Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayında 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 64 bin 32, dış hat yolcu trafiği ise 183 olmak üzere toplamda 64 bin 215 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 374, dış hatlarda 2 olmak üzere 376 olarak kayıtlara geçti.