Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 27 yıl 8 ay 24 gün ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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