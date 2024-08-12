Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 27 yıl 8 ay 24 gün ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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