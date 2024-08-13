Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 59 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 59 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 5-11 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda, 59 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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