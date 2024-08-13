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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 59 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:19
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 59 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 5-11 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda, 59 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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