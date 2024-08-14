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        Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 14.08.2024 - 22:48
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        Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FNF 445 plakalı SUV tipi otomobil, 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kazada, otomobildeki Miran K. (1) ve Büşra S. (23) yaşamını yitirdi, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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