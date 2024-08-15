Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nusaybin-Midyat kara yolu kırsal Kalecik Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.B. (60), F.B. (57) ve E.S. (34), sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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