Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma komutanlıklarınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 10-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 665 cep telefonu, 32 bin 759 paket sigara, 804 elektronik sigara, 12 bin 925 puro, 1370 paket tütün mamulü, 55,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!

        Benzer Haberler

        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
        Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
        Mardin'de 3 günlük eylem yasağı
        Mardin'de 3 günlük eylem yasağı
        Süryaniler, Meryem Ana'yı anma ayininde Filistin için dua etti
        Süryaniler, Meryem Ana'yı anma ayininde Filistin için dua etti
        Mardin'deki höyükte Neolitik Çağ'a geçişin izlerini taşıyan bulgular tespit...
        Mardin'deki höyükte Neolitik Çağ'a geçişin izlerini taşıyan bulgular tespit...
        Mardin'de kazada ölen anne ve bebeği, toprağa verildi
        Mardin'de kazada ölen anne ve bebeği, toprağa verildi