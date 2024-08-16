Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emekliler, Mardin'in tarihi mekanlarını ziyaret etti

Türkiye'de bu yıl uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından yararlanan emekliler, Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 15 Temmuz itibarıyla yurtların kapıları emeklilere açıldı.

16 Ağustos'a kadar süren uygulamadan yararlanmak için 15 Temmuz'dan bu yana İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Ankara, Kocaeli, Denizli, Ordu ve Şanlıurfa gibi 20'yi aşkın ilden 50 emekli aileleriyle Mardin'e geldi.

Eşiyle Ankara'dan gelen Yıldırım Yurdakul, AA muhabirine, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çok güzel bir tatil yaptıklarını, bu uygulamanın devam etmesini beklediklerini ifade eden Yurdakul, "Yurtlarımız güzel. SGK İl Müdürümüz ile buradaki personel tarafından güzel karşılandık. Türkiye'nin her yerini gezdim. Mardin kalmıştı, gelmediğim. Bu nedenle Mardin'e gelmek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer. Burayı görmeyenlere tavsiye ederim. Daha önce böyle olanaklar yoktu. Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çanakkale’den gelen emekli öğretmen Işıl Kurtulan da 16 ay önce emekli olduğunu, bu imkandan faydalanmak için "e-Devlet"ten başvuru yaparak Mardin'e geldiğini belirtti.