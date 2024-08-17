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        Mardin 1969 Spor Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:54
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        Mardin 1969 Spor Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
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        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Futbol Akademisinde yetişen forvet oyuncusu Kılıç 1 yıllığına kiralandı.

        İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Duyan da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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