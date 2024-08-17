Mardin 1969 Spor Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Futbol Akademisinde yetişen forvet oyuncusu Kılıç 1 yıllığına kiralandı.
İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Duyan da hazır bulundu.
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