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        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:02
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        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 TD 457 plakalı hafif ticari araç, Karasu mevkisinde devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Abdullah D. (17), Erkan Y. (18), İbrahim D. (20), Semanur A. (21), Okan A. (21), Yeşim A. (22) ve Eyüp M. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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