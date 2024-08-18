Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 TD 457 plakalı hafif ticari araç, Karasu mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Abdullah D. (17), Erkan Y. (18), İbrahim D. (20), Semanur A. (21), Okan A. (21), Yeşim A. (22) ve Eyüp M. (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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