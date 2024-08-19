Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
Fırat A. (44) idaresindeki otomobil, Derik-Mazıdağı kara yolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü ile Halime A. (35), Arjen A. (6) ve Rojen A. (1) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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