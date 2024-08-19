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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:55
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit ilçesini ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dargeçit Kaymakamlığını ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Muhammed Enes İpek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

        Akkoyun daha sonra Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile ilçede tarihi çarşıda devam eden "Mardin Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı" çalışmalarını inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, yaklaşık 400 yıllık Dargeçit Tarihi Çarşısının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan proje ile tarihi dokusuna kavuşturulduğunu söyledi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından hem tarihi dokunun hem de ilçenin güzelliğine güzellik katacağını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Burası yaklaşık 400 yıllık tarihi bir çarşımız, zaman içerisinde iş yerlerinde bozulmalar ve yıkıntılar meydana gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kaymakamlığımız, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce gerekli fizibilite, proje ve ihale çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 400 yıllık tarihi çarşımızda bulunan 4 sokağımızda sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. 65 dükkanımızda restorasyon çalışmaları tamamlanarak tarihi çarşımız, tekrar tarihi dokusuna kavuşturuldu. İnşallah 2 hafta içerisinde burada iş yeri olan vatandaşlarımız ve esnafımız dükkanlarına kavuşacaklar. Çarşımızın faaliyete geçmesiyle Dargeçit ilçemizin ticaretine ve istihdamına çok ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum."

        Vali Akkoyun daha sonra Midyat Caddesi ve Turgut Özal Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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