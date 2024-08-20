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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:39
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 12-18 Ağustos'ta çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda aralarında firari 2 hükümlünün de bulunduğu 57 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 57 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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