Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Bu kapsamda aralarında firari 2 hükümlünün de bulunduğu 57 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 12-18 Ağustos'ta çalışma başlatıldı.

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