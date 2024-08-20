Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 12-18 Ağustos'ta çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda aralarında firari 2 hükümlünün de bulunduğu 57 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 57 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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