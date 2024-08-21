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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'de hakkında 33 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:19
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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'de hakkında 33 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin arananların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda, ekipler merkez Artuklu ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve bu suçlardan toplam 33 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.G. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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