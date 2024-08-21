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        Mardin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için duvarlara grafiti çizdi

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için duvarlara grafiti çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:21
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        Mardin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için duvarlara grafiti çizdi
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için duvarlara grafiti çizdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin içinde yer alan duvarlara öğrenciler tarafından Gazze'ye dikkat çekmek için yapılan grafitilere ilişkin, çalışmada yer alan tüm öğrencilere teşekkür etti.

        Özcoşar, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece, mazlumların sesi daha gür çıkacak ve adaletin tesis edilmesi adına önemli adımlar atılacaktır. Gazze’nin yanında durmak yalnızca bir eylem değil, insanlığın bir gereğidir. Üniversite olarak bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çalışmada yer alan öğrencilerden Merve Günlüoğlu da yapılan çalışmanın sadece estetik bir değer taşımanın ötesinde, derin bir mesajın da taşıyıcısı olduğunu dile getirerek, her bir fırça darbesinin zulme karşı duruşlarını ve mazlumun yanında olduklarını ifade ettiğini aktardı.

        Günlüoğlu, renklerin, şekillerin ve kelimelerin birleşimiyle oluşturulan eserlerin izleyenlerin ruhuna dokunarak, onları düşünmeye sevk ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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