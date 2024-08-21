Midyat'ta belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Programa, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Masum Cengiz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Rıdvan Akyol, birim müdürleri ve personel katıldı.

Midyat Belediyesi personeline yönelik temel iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

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